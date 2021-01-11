Президент Чехии Милош Земан сравнил захват трампистами Капитолия с событиями во время госпереворота в Киеве.«В целом я не люблю насильственные революции, поэтому, например, мне тоже не нравится майдан и нечто подобное, что, как вы знаете, произошло в Киеве. И теперь у американцев это происходит прямо дома», — рассказал он в интервью изданию Blesk.Земан считает, что за происходящее на минувшей неделе ответственен Дональд Трамп.«Он бросил тысячи людей в бой перед Капитолием и внутри. Это косвенно привело к гибели пяти человек, большинство из которых были его последователями», — считает президент Чехии, обвинивший Трампа в тщеславии за то, что тот не признал победы на выборах. По его мнению, уход Трампа стал самым «позорным» уходом президента за всю историю США.Напомним, что на прошедших выборах США победил Джо Байден. Дональд Трамп отказался признать свое поражение. В момент решения сената признать прошедшие ноябрьские выборы действительными сторонники Трампа атаковали Капитолийский холм и ворвались в здание конгресса.