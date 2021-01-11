Из-за повышения тарифов на газ, свет и тепло Украину охватили протесты. Сотни недовольных людей перекрывают трассы в Полтавской и Харьковской областях. Рост цен на свет с 1 января поднялся до 50%, на газ - на 14%, на тепло - тоже до 50%.Специалисты объяснили, что пока газ закупали в России, он был дешевым - но сейчас он поставляется \\"как бы из Европы\\" по европейским ценам, что, соответственно, вызвало подорожание электричества и тепла, сообщает РИА Новости.Повышение тарифов на электричество было принято еще в 2015. Но, согласно указу Порошенко, 5 лет действовали льготы, а сейчас их, как и планировалось, отменили.Эксперты считают, что при этом цена на электричество все равно еще вдвое ниже реальной. Они прогнозируют и дальнейший рост цен.Цены на газ на Украине повышены до исторического максимума, заявила оппозиция. Премьер страны считает, что они завышены, и поручил минэнерго и антимонопольному комитету разобраться в сложившейся ситуации.