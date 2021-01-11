Трубопровод \\"Северный поток — 2\\" и победа Джо Байдена на президентских выборах в США могут привести к обострению газовой войны, считает шведское издание Svenska Dagbladet.В публикации также сказано, что смена президента США не повлияет на отношение Вашингтона к российскому проекту, а Джо Байден может оказаться ещё большим противником \\"Северного потока - 2\\", чем действующий американский президент Дональд Трамп. Авторы статьи заявляют, что когда Байден был вице-президентом США, он указывал на зависимость Европы от российского газа в случае прокладывания трубопроводов по дну Балтийского моря. Байден утверждал, что лучшим вариантом будет приобретение поставки сжиженного природного газа из США.Строительство \\"Северного потока - 2\\" в материале называют решённым для Швеции вопросом и напоминают, что правительство одобрило прокладку газопровода ещё в июне 2018 года. При этом на постоянную поддержку проекта, по мнению шведского издания, можно рассчитывать от Германии.