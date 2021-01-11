В связи с беспорядками в Капитолии американские власти возбудили по меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма, сообщил конгрессмен-демократ Джейсон Кроу.\\"Министр Маккарти заявил, что в результате нападения на Капитолий открыто не менее 25 дел о внутреннем терроризме. (Обнаружены. — Прим. ред.) длинноствольное огнестрельное оружие, коктейли Молотова, взрывные устройства и пластиковые наручники, это позволяет предположить, что с трудом, но удалось предотвратить большее бедствие\\", — сказанно в публикации конгрессмена в Twitter.Он выразил обеспокоенность из-за сообщений о якобы участии в беспорядках действующих и находящихся в резерве военных.Напомним, что 9 января Сенат собрался для утверждения президентских выборов, прошедших в ноябре. Совещание было приостановлено из-за республиканцев, отказавшихся признать голоса в Аризоне, параллельно с этим трамписты устроили на улице массовую демонстрацию, после чего штурмом взяли Капитолийский холм и ворвались в здание Конгресса.