Ученые из Тюбингенского университета нашли в организме человека фермент, который может влиять на распространение коронавирусной инфекции.При помощи компьютерной модели распространения SARS-CoV-2 в легких пациентов эксперты смогли определить, что вирус вынуждает здоровые клетки вырабатывать особые вещества, помогающие ему проникнуть в них, сообщает портал Merkur.Ученые определили, что особо ценным для вируса является фермент гуанилаткиназа 1 (GK1).Специалисты попробовали убрать его из организма, и SARS-CoV-2 перестал \\"размножаться\\".Эксперты заявили, что их открытие весьма важно для всего мира, так как поможет создать уникальный препарат для лечения инфекции.Напомним, что мир \\"заражен\\" коронавирусной инфекцией уже более года. Первое место по числу инфицированных у США, после идет Бразилия, на третьей позиции Индия. Россия ранее занимала четвертое место по числу зараженных, но в данный момент, согласно предоставленной информации Университета имени Джона Хопкинса, наша страна находится на восьмой позиции.