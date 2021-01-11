Цены на бензин Аи-92 в 2020 выросли в России на 2%, это существенно ниже темпов инфляции, заявил заместитель председателя правительства Александр Новак.- При этом в течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте, - отметил Новак. Его слова приводит ТАСС.Новак также сообщил, что сгладить колебание цен на мировом рынке поможет демпфирующий механизм, эффективно действующий на розничные цены. Благодаря нему в 2021 году нефтепродукты будут дорожать только в пределах инфляции.Замглавы кабмина также добавил, что правительство и Министерство энергетики особенно тщательно контролируют ситуацию с ценами на топливо на оптовом и на розничном рынках.Ранее издание \\"Коммерсантъ\\" сообщило, что эксперты исследовательской группы \\"Петромаркет\\" спрогнозировали резкое увеличение оптовых цен на топливо в России в январе после повышения цен на нефть. В начале 2021 года стоимость нефти подскочила почти на 10%, достигнув отметки в 56 долларов за баррель.