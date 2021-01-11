Стала известна причина сбоя на синей ветке метро Москвы 11 января 2021 года, который привел к задержке в движении поездов на Арбатско-Покровской линии утром в понедельник.\\"Причиной сбоя в работе метро стало повреждение рельса на перегоне между \\"Арбатской\\" и \\"Смоленской\\" станциями. В настоящее время движение введено в график\\", - сказал собеседник агентства ТАСС.Ранее стало известно, что на Арбатско-Покровской линии было временно приостановлено движение поездов от \\"Курской\\" до \\"Киевской\\" станций московского метрополитена.Специалисты восстановили движение поездов на синей ветке московского метро в течение 15 минут.Позднее в Telegram-канале столичный департамент транспорта принес свои извинения за временные неудобства гражданам в первый рабочий день после новогодних праздников.Полной остановки движения на этом участке Кольцевой линии не было.