В России за минувшие сутки зафиксировано 23 315 новых случаев заражения коронавирусом. За всё время пандемии COVID-19 в России выявлено 3,4 миллиона заразившихся. Оперативный штаб также сообщает, что новые заболевшие есть во всех 85 регионах России, у 12% из них не было симптомов коронавируса.Регионами с наибольшим числом заражений стали Москва (4 646), Санкт-Петербург (3 004) и Московская область (1 315).Выписаться после лечения от коронавируса смогли за прошедшие сутки 21 786 человек, а за всё время пандемии коронавируса выздоровели уже 2,8 миллиона пациентов.Число погибших от коронавируса и сопутствующих заболеваний выросло до 62 273. За сутки скончались 436 человек - это минимальный показатель с 30 ноября.