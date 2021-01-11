Миллиардер Бидзина Иванишвили, являющийся основателем и председателем правящей партии Грузии \\"Грузинская мечта - Демократическая Грузия\\", заявил, что уходит из политики навсегда.\\"Я принял решение навсегда покинуть партию и полностью отойти от ее правления. Я покидаю как пост председателя партии, так и саму партию и возвращаюсь к обычной жизни, как это было до 2011 года (дата основания партии - прим. ред.)\\", - сказано в письме Иванишвили, опубликованном на странице \\"Грузинской мечты\\" в Facebook.Он отметил, что другие политические деятели смогут и без него справиться с поставленными задачами партии. Политик добавил, что в данный момент команда партии лучшая и не имеет конкуренции на политической арене в стране.\\"Я уверен, что команда, укомплектованная такими людьми, сумеет достойно заменить мой труд, авторитет и навыки. Поэтому я считаю, что выполнил свою миссию\\", - добавил он.Он также подчеркнул, что продолжать \\"игру\\" ему не позволяет возраст. Иванишвили через несколько недель исполнится 65 лет.Напомним, что созданная Иванишвили партия в 2012 году победила на парламентских выборах, сместив партию экс-президента Михаила Саакашвили \\"Единое национальное движение\\". Сам Иванишвили стал премьер-министром Грузии, но уже через год подал в отставку и продолжил руководить партией.