Международный музыкальный конкурс талантов «Евровидение» состоится в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил его бессменный комментатор, актер и комик Грэм Нортон.Он отметил, что в 2021 году конкурс пройдет в привычном для всех формате. Он отметил, что конкурсанты смогут проявить свои вокальные данные, как и раньше. Но допустил, что от тех участников, которые не смогут доехать до Роттердама (Нидерланды) будет принята видеозапись, которая будет транслироваться на конкурсе, передает BBC News.Нортон отметил, что, скорее всего, мероприятие примет меньшее количество зрителей, чем это было прежде.Напомним, что из-за начавшейся пандемии коронавируса в мире организаторы «Евровидения» приняли решение перенести конкурс.При этом в сентябре они представили четыре сценария проведения мероприятия в 2021 году.Напомним, что финал конкурса в 2021 году запланирован на 22 мая.