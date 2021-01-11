Во вторник, 12 января, в 14:30 мск в Музее современной истории России состоится пресс-конференция, посвященная запуску нового проекта - «Конкурса политологов». В ходе мероприятия спикеры расскажут о правилах проекта, его этапах и условиях участия в программе.В конференции примет участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко. Помимо этого в качестве спикеров выступят генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и управляющий партнер «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко. Подробнее о новом конкурсе расскажут наставники проекта — политтехнолог, доцент МГУ Григорий Казанков и председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.«Конкурс политологов» будет реализовываться по аналогии с проектом «Лидеры России». Мероприятие будет проводиться автономной некоммерческой организацией «Экспертный институт социальных исследований» (ЭИСИ) при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».Целью проекта станет поиск и отбор перспективных политологов.Организаторы конференции напоминают, что всем участникам мероприятия необходимо будет надеть маску и предъявить справку об отсутствии коронавируса. Все расходы на проведение ПЦР-тестирования в случае необходимости организаторы готовы взять на себя.