Новый Кодекс об административной ответственности, разрабатываемый Министерством юстиции, будет содержать более жёсткие наказания для водителей, совершающих грубые нарушения правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе Минюста.Ужесточение наказаний коснётся тех, кто более трёх раз за год превышал скорость на 60 километров в час, выезжал на полосу встречного движения, проезжал на красный свет и совершал другие грубые нарушения ПДД. Теперь за комбинацию таких нарушений водителя могут лишить водительских прав. При этом нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, не будут учитываться в новой \\"накопительной\\" системе.Также ужесточат наказание для тех, кто пьяным повёз на машине ребёнка или подростка до 16 лет. Сейчас за это грозит штраф размером 30 тысяч рублей, но власти хотят ввести за подобное нарушение штраф 50 тысяч рублей и лишение прав на три года, сообщает Интерфакс.Водителя также будут штрафовать на 800 рублей в сутки за езду без ОСАГО, зафиксированную камерами, но не чаще раза в сутки.Также в новый КоАП планируют добавить наказание за нарушения ПДД в пьяном виде на электросамокатах, моноколёсах, гироскутерах и подобных устройствах. Сейчас владельцы такого транспорта приравнены к пешеходам, поэтому штрафуются на сумму от 500 до 1 500 рублей.