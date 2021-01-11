Президент России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах президента Киргизии и отметил, что надеется на дальнейшее развитие связей между Россией и Киргизией.- Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента, - сказано в поздравительной телеграмме Путина. Её полный текст опубликован на сайте Кремля.Российский президент также отметил, что между Россией и Киргизией союзнические отношения и стратегическое партнёрство. Путин также подчеркнул, что у обеих стран есть долгий опыт плодотворного сотрудничества во многих областях. Он напомнил и о конструктивном взаимодействии России и Киргизии в рамках Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности, СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.Напомним, вчера, 10 января, в Киргизии прошли досрочные выборы президента и референдум, на котором народ Киргизии смог выбрать между президентской и парламентской формами правления в стране.Свои кандидатуры на пост президента выдвинули 17 человек. Садыр Жапаров одержал победу, получив 79,2% голосов по результатам обработки 98% протоколов. Более 80% избирателей выбрали президентскую форму правления.