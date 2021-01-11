Высока вероятность существования отдельного \\"российского\\" штамма коронавируса, однако его пока не выявили, заявил Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса.- Ждём с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы, - цитирует РИА Новости Александра Гинцбурга.Разработчик вакцины также отметил, что Россия намного больше Британии, и в стране \\"должен был быть выявлен новый штамм\\".