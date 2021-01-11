Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии \\"Вектор\\" получил образец нового британского штамма коронавируса в декабре 2020 года, сообщили в пресс-служба Роспотребнадзора.\\"Институт \\"Вектор\\" Роспотребнадзора выделил \\"британский\\" штамм коронавируса из материала пациента еще в декабре 2020 года и продолжает его изучение\\", - сказано в сообщении.Напомним, что ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране выявлен новый, более заразный штамм коронавируса. По его словам, он опаснее своего предшественника на 70%. В связи с этим в части регионов Великобритании были введены усиленные эпидемиологические меры для сдерживания инфекции. Многие страны закрыли авиасообщение с Британией. Новость премьера всколыхнула британцев, многие из которых поспешили уехать из Лондона до Рождества, чтобы избежать нового локдауна.