В Госдуме оценили идею создания новых самозатухающих сигарет. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал подготовку новых требований к табачным изделиям.«Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что, помимо вреда для здоровья, курение очень часто приводит к несчастным случаям. Мы это хорошо знаем по взаимодействию с правоохранительными органами, когда несчастные случаи возникают, когда человек находится в нетрезвом состоянии, курит сидя, заснул: это часто является причиной пожаров. […] Поэтому все меры, которые будут снижать подобного рода риски, оправданны», — цитирует Говорина RT.Депутат добавил, что у нововведения могут найтись противники, однако в этой ситуации правильно будет ориентироваться именно на снижение пожароопасности. Также Николай Говорин отметил, что лично он такую инициативу поддерживает полностью.Напомним, ранее в МЧС сообщили о подготовке новых требований к сигаретам. Гглавный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев уже оценил идею и предрек повышение товара в случае принятия нововведений, передает телеканал «360».