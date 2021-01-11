Больного коронавирусом Бориса Грачевского вывели из состояния медикаментозного сна. Об этом рассказ друг создателя «Ералаша», актер Владимир Долинский.Новости о госпитализации Грачевского появились в конце новогодних каникул, вскоре врачи подтвердили - у именитого пациента коронавирус, состояние оценивалось как тяжелое. Поражение легких составляло на момент госпитализации 75 процентов. Вирусная пневмония так же осложнилась присоединением бактериальной инфекции.Чтобы избежать чрезмерных нагрузок на организм, врачи решили ввести Бориса Грачевского в состояние медикаментозного сна.Сейчас новости из окружения пациента поступают положительные. Его состояние начинает стабилизироваться.-Его вывели из состояния медикаментозного сна, - рассказал в беседе с Пятым каналом Долинский.По его словам, у Бориса Грачевского даже появился аппетит. Первое, о чем он попросил, был домашний компот.- Просит привезти компотик из клюквы или брусники. Жена все время на связи с врачами, сегодня вечером поедет к нему, - поделился Долинский.Дома Грачевского ждут молодая жена и 9-месячный сынок Филипп. В 2020 году он стал в очередной раз отцом. Помимо малыша у него есть 8-летняя дочка и двое взрослых детей от предыдущего брака.