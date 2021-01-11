Проведенный ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) опрос показал, что большинство россиян мечтают о хорошем доме и хотят путешествовать.Респонденты также чаще всего желали быть здоровыми, вырастить счастливых детей, повысить материальное благополучие.55% граждан страны считают, что их желания будут воплощены. Самая реальная к исполнению мечта, по мнению граждан России – счастливая семья и хорошие дети. Ее достигли или считают возможным достичь 90%.В качестве заветной мечты россияне также часто называют здоровье для себя и близких, так высказались 9% опрошенных. Об улучшении жилищных условий семьи мечтают 8%, говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении kp.ru.5% российских граждан грезят о путешествиях, 4% — хотят улучшить уровень жизни и достичь материального благополучия, столько же мечтают о благополучии детей и внуков.55% наших соотечественников считают, что их мечта вполне реальна и они постараются воплотить ее в ближайшие 2-3 года, еще 15% опрошенных ставят перед собой цель реализовать мечту в течение 3-5 лет. Еще не задумывались об этом 30%.