Оптовые цены на топливо могут резко подорожать в России, сообщают эксперты исследовательской группы. Такая тенденция объясняется резким повышением цен на нефть: в начале 2021 года цена на топливо взлетела почти на 10% до отметки в 56 долларов за баррель.Газета \\"Коммерсантъ\\" также отметила, что цены на АИ-95 и АИ-92 устойчиво снижались в ноябре 2020 года, восстанавливаясь после роста цен летом. Обе марки топлива стоили на пике 59,6 и 51,5 тысячи рублей за тонну. При этом их рост составил 2,6%, а уровень инфляции - 4,9%.Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам заместителя председателя правительства Александра Новака, цены на бензин Аи-92 в 2020 году выросли в России на 2%, что значительно меньше темпов инфляции.Новак также добавил, что правительство и Министерство энергетики особенно тщательно контролируют ситуацию с ценами на топливо на оптовом и на розничном рынках.