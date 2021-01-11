Эксперты сервиса \\"Работа.ру\\" выявили, что одной из самых высокооплачиваемых вакансий в Москве является профессия зубного техника.\\"Одна из самых высоких зарплат в январе доступна зубному технику — керамисту, которому обещают зарплату до 250 тысяч рублей в месяц. Специалист должен в совершенстве владеть навыками изготовления металлокерамических и циркониевых коронок\\", — отмечено в рейтинге столичных вакансий представленного РИА Новости.Также высокие зарплаты стоят у специалистов в области IT — им готовы платить от 150 тысяч рублей. Высоко оценивается труд репетитора по английскому языку, зарплата которого доходит до 200 тысяч рублей в месяц, но для этого успешный кандидат должен свободно владеть английским языком и знать школьную программу по дисциплине.160 тысяч рублей в месяц предлагают мастеру по ремонту квартир. Он должен искусно владеть умением маляра, качественно выкладывать плитку, делать косметический ремонт, черновые отделочные, демонтажные, сантехнические и другие работы.Пятерку лидеров с высокой зарплатой замыкает вакансия ведущего бизнес-аналитика — имея опыт работы от одного года, он может рассчитывать ежемесячно на 150-200 тысяч рублей.