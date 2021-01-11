Стало известно, от чего скончался эксперт-криминалист Михаил Виноградов. Известный россиянам консультант проекта «Битва экстрасенсов» умер 1 января 2021 года.Мужчина скончался от коронавирусной инфекции. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациента им не удалось.В одну из столичных больниц он попал после того, как домашнее лечение не дало результатов, сообщает Пятый канал.Михаил Виноградов приобрел популярность еще в начале нулевых. Он стал комментировать вопросы, касающиеся психологии и экстросенсорики.Ранее сайт kp.ru сообщал, что Михаил Виноградов скончался в возрасте 82 лет после продолжительной болезни.