Россияне в большинстве своем смотрят на будущее позитивно. 46% граждан считают, что к 2045 году мы будем жить лучше, чем сейчас. Об этом свидетельствуют данные опроса ООН.При этом 29% настроены более пессимистично. Они считают, что в будущем условия жизни будут только ухудшаться. А 25% уверены, что ничего кардинально не изменится.В ближайшие четверть века россияне хотят увидеть улучшения во многих сферах. В первую очередь, в системе здравоохранения, защите экологии и соблюдении прав человека. Также в списке приоритетов оказались доступное образование, улучшение возможностей трудоустройства и снижение числа глобальных конфликтов.Оптимистично настроены и жители большинства стран бывшего СССР. Среди них Белоруссия, Казахстан, Армения, Грузия и Украина. Граждане этих стран также считают, что в ближайшие 25 лет ситуация улучшится, пишет ТАСС.А вот граждане США смотрят на будущее пессимистично. 47% из них опасаются, что условия жизни будут ухудшаться. В некоторых европейских странах этот показатель еще выше. Например, во Франции так считают 61% жителей. Среди приоритетов мирового развития и американцы, и французы, на первое место поставили защиту экологии.