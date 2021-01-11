Офицер полиции Капитолия Говард Либенгуд покончил с собой после штурма здания. Об этом в понедельник, 11 января, пишет издание Associated Press со ссылкой на данные двух анонимных источников.В материале агентства не уточняется, связана ли смерть полицейского непосредственно с захватом здания. В минувшее воскресенье власти Соединенных Штатов сообщали о смерти 51-летнего офицера правоохранительного органа, однако причины не уточнялись.Говард Либенгуд проработал на этой должности 15 лет. До этого полицейским в Капитолии служил его отец.Напомним, 6 января, сторонники Дональда Трампа после митинга штурмовали здание Капитолия и устроили беспорядки в Вашингтоне, прервав совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джозефа Байдена на выборах президента США. В результате погибли пять человек, в том числе женщина-ветеран и один из сотрудников Капитолия. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию.