Правящая партия Казахстана \\"Нур Отан\\" по предварительным данным ЦИК республики лидирует на выборах в парламент. Согласно экзит-полам, за партию проголосовали 76,49% избирателей. В мажилис (нижнюю палату парламента) проходят три партии.Второе место на выборах получает, по данным ЦИК Казахстана, Демократическая партия \\"Ак Жол\\". За неё проголосовали 10,18% избирателей. На третьем месте оказалась \\"Народная партия Казахстана\\", набравшая 9,03% голосов избирателей.По данным Центральной избирательной комиссии, в голосовании приняли участие 63,3% избирателей. В 2016 году на аналогичных выборах проголосовали более 77% избирателей Казахстана.