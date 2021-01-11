Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал последние события на постсоветском пространстве, в том числе протесты, которые разгорелись в 2020 году в Белоруссии и Киргизии. Эти кризисы политик назвал трудностями перехода к демократии. Он выразил уверенность в том, что их было бы меньше, если бы СССР удалось сохранить в какой-либо форме.- Меня очень волнует то, что происходит у наших соседей. Но это трудности перехода к демократии. Если бы нам удалось сохранить в какой-то форме Союз, их было бы поменьше, я уверен. Однако я верю, что народы этих государств смогут преодолеть кризисы, - отметил Михаил Горбачев в интервью изданию РИА Новости в понедельник, 11 января.Экс-президент СССР напомнил, что в своем раннем высказывании о ситуации в Белоруссии минувшей осенью говорил, что восхищается народом республики. Политик уверен, что белорусам необходимо дать возможность самостоятельно найти выход из ситуации, не вмешиваясь во внутренние дела республики. Нужно ответственное отношение всех участников этого процесса, заключил бывший советский лидер.