Литовская Государственная комиссия по языку VLKK официально переименовала Грузию в Сакартвело. Об этом в понедельник, 11 января, сообщает издание Sputnik Литва, ссылаясь на пресс-службу комиссии.Постановление об изменение названия государства принял председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис на минувшей неделе, 7 января.Два года назад данное литовское ведомство установила для Грузии и ее жителей альтернативные наименования — Сакартвело и сакартвелы.В преддверии столетия независимости Грузии в 2018 году министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что официальным названием Грузии в стране стало Сакартвело. До этого момента официальным названием страны оставалась «Грузия», однако даже в официальных документах допускалось использование ее альтернативного и «аутентичного» наименованияСакартвело — самоназвание Грузии. В языках некоторых стран для обозначения данного государства используется латинское название «Георгия».