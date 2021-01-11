Команда бойца смешанных единоборств Джеффа Монсона сообщила о решении бойца завершить спортивную карьеру.- У Джеффа тяжёлая травма - полный разрыв сухожилия на руке. Он будет прооперирован. Восстановление после такой травмы может занять до года. Травма подтолкнула Джеффа к завершению карьеры, - передаёт слова представителей спортсмена агентство ТАСС.Американскому спортсмену сейчас 49 лет.Напомним, 29 мая 2018 года президент России Владимир Путин предоставил Монсону гражданство России, а 14 сентября Монсон занял должность депутата совета депутатов Красногорского городского округа Московской области.