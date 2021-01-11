Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев прокомментировал инициативу лишать водительских прав тех автомобилистов, которые за год трижды были наказаны за грубые нарушения ПДД: превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, а также другие виды грубых нарушений.Автоэксперт отметил, что некоторых из этих правил водители могут нарушать не специально, а, к примеру, из-за погодных условий. В связи с этим он призвал тщательно проработать инициативу.«Что касается выезда на полосу встречного движения: сейчас зима, на полосу встречного движения, если там нет отбойника, может выехать много кто. Что касаемо превышения скорости на 60 км/ч. Представьте: вы едете по трассе, и стоит временный знак — ограничение 40 км/ч. Могут не вестись никакие работы, просто такие ловушки для водителей, а вы едете, как обычно, 90 км/ч, разрешено до 110 км/ч, вот вы уже попали», - цитирует эксперты RT.При этом Канаев добавил, что в настоящее время Минюст просто приводит в порядок уже имеющиеся документы и устраняет существующие противоречия. Так что кардинальных изменений после проведенной работы ожидать не стоит.Напомним, ранее сообщалось, что Минюст и МВД планируют добавить в проект нового КоАП пункт о лишении водительских прав тех автомобилистов, которые совершат за год три грубых нарушения ПДД, передает «Свободная пресса».