Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 готовы к вводу в эксплуатацию, заявил глава Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир, передаёт телеканал 24TV.Глава оборонпрома также сообщил, что предприятия в Турции продолжают работать в рамках проекта создания американских истребителей пятого поколения F-35, хотя США исключили Турцию из этой программы.При этом Исмаил Демир отметил, что у Анкары уже сейчас мог бы быть второй полк ЗРС С-400.- Так бы было, если бы мы шли по быстрому и легкому пути, но мы нацелены на максимум. С информацией, которую мы извлечем из опыта с С-400, мы планируем достичь уровня С-400 в нашей работе по созданию собственных ЗРС к 2025-2026 годам, - объяснил Демир.Напомнгим, в 2017 году Москва и Анкара договорились о поставке российских комплексов С-400, Вашингтон и остальной НАТО отреагировали негативно и стали добиваться на отказе Турции от российских ЗРС.