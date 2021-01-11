Суд в Швеции приговорил обвиненных по делу о нападении на блогера из Чечни к десяти и восьми годам тюрьмы, а также к депортации из государства после отбытия срока. Об этом в понедельник, 11 января, говорится в сообщении суда.- Обвиняемые в причастности к покушению в Евле на критика чеченского режима, приговорены к десяти и восьми годам лишения свободы. Они будут депортированы из королевства без права на возвращение, а также приговорены к возмещению ущерба пострадавшему, - говорится в заявлении.Двух граждан России суд признал виновными в покушении на убийство, а также в пособничестве при покушении на убийство. Дополнительный штраф для них составит примерно 17 тысяч долларов с процентами.Напомним, что покушение на блогера из Чечни было совершено в Евле зимой минувшего года. Дело против 30-летнего россиянина, подозреваемого в нападении с молотком на блогера Тумсо Абдурахманова в его квартире, было возбуждено в феврале. При этом обвиняемый отрицал, что пытался убить Абдурахманова. В рамках расследования данного дела в Швеции задержали еще одну жительницу России, которую обвинили в оказании помощи при подготовке покушения.