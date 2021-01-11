Самосвал врезался в колонну автобусов российского министерства обороны на Новорижском шоссе в Подмосковье. По предварительной информации, в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, еще не менее восьми пострадали.В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сайту kp.ru подтвердили факт аварии в районе храма Александра Невского и вызов расчетов на место происшествия.В результате аварии пострадали не менее восьми человек, пять автобусов получили повреждения. Четыре человека погибли, трое из пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии. По предварительным данным, погибшие и пострадавшие – военнослужащие. В автобусах находились военные учебного центра на Рублевском шоссе, где готовят водителей для частей министерства обороны. Они возвращались с учений.По данным министерства обороны, предварительно, врезавшийся в военную колонну водитель грузовика не справился с управлением. На место происшествия уже прибыли бригады скорой помощи и пожарная служба.