Глава Республики Саха Айсен Николаев рассказал сайту KP.ru, что отставка мэра Якутска Сарданы Авксентьевой не была неожиданностью. Чиновники обсуждали это решение до Нового года.- В любом случае, когда с человеком работаешь достаточно продолжительное время, расставаться с ним тяжело. Тем более, что я знаю Сардану не два года, а лет двадцать, наверное. Она, конечно, человек непростой, но главное, что мы всегда с ней умели находить общее решение во благо города и горожан, - сообщил обозревателю \\"Комсомольской правды\\" Александру Гамову глава Якутии.Айсен Николаев также рассказал, что, вопреки слухам, \\"Авксентьева не тот человек, которого можно затюкать и задавить\\", её решение было взвешенным.Напомним, Авксентьеву избрали мэром в сентябре 2018 года. Сегодня, 11 января, мэр Якутска объявила о досрочном уходе с поста из-за состояния здоровья. Сайт KP.ru сообщал также, что Авксентьева внесёт заявление в городскую думу 11 января, где оно будет рассмотрено 14 января, одновременно будет назначена дата выборов нового главы.