Депутат Госдумы Виталий Милонов указал на «подводные камни» предложения лишать водительских прав за три грубых нарушения ПДД. Данная инициатива обсуждается в Минюсте РФ.В ведомстве предлагают лишать прав на срок до полутора лет за выезд на встречную полосу, проезд на красный свет или превышение скорости на 60 километров в час.Если же водитель попадается в пьяном виде, а в машине были дети, то он может лишиться прав на три года, помимо этого предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей.Виталий Милонов уверен, что каждое ужесточение ПДД нужно вводить очень осмотрительно. Водителей и так слишком много штрафуют, и часто наказывают, что вызывает волну негатива и недовольства.Депутат отмечает, что на дорогах много приборов видеофиксации нарушений, что серьезно снижает аварийность.- Основные травмы случаются из-за целого ряда грубых нарушений. За превышение скорости водители платят штрафы, а дважды наказывать за одно и тоже нельзя, - рассуждает Виталий Милонов в беседе с ФАН.Но при этом депутат согласен, что если нарушитель создает серьезную угрозу для жизни, гоняет на красный сигнал светофора, то в отношении данной категории людей стоит подумать.Тем не менее, более действенным выходом будет не ужесточение правил, а организация автоматической фиксации нарушений. В Москве и Санкт-Петербурге эта система работает хорошо и там нарушений меньше, чем в других городах.