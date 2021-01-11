Раковые клетки научились впадать в так называемую спячку, чтобы защититься от химиотерапии. Этот механизм получил название аутофагииПричем, подобный процесс очень похож на спячку, в которую впадают животные зимой.- Опухоль действует как целый организм, способный перейти в состояние медленного деления, сохраняя энергию, чтобы помочь ей выжить. Похоже, что раковые клетки хитро адаптировали это же самое состояние для своего выживания, - объясняет один из авторов исследования Кэтрин О’Брайен.Как именно клетки рака прячутся и впадают в спячку, до сих пор остается загадкой.Ученые проводили исследование исследования на клетках колоректального рака. Их исследование опубликовано в научном журнале Cell. Как выяснилось, химиотерапия запускает медленное деление клеток. В результате рак приостанавливает свое развитие до того времени, пока условия не станут благоприятными.