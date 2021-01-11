Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоина упала более чем на 20 процентов. Курс данной виртуальной валюты в понедельник, 11 января, снизился до 30,309 тысячи долларов, свидетельствует информация портала CoinDesk.Во время сегодняшней торговой сессии биткоин показал снижение на 20,75 процента. В пике виртуальная валюта достигла 30,251 тысячи долларов, что значительно ниже отметки, которая наблюдалась на закрытии предыдущей сессии.Напомним, что за последние несколько месяцев биткоин неоднократно бил исторические рекорды, продолжая расти в цене на мировых площадках. Накануне стоимость криптовалюты достигла максимальной отметки в 41 тысячу долларов, что стало историческим максимумом. На долю биткоина в мире приходится около 70 процентов всего глобального рынка криптовалют.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрогноз экономистов: Что будет с российским рублем в 2021 годуКакие факторы будут влиять на нашу валюту в ближайшие месяцы (подробности)