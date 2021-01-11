Российский президент Владимир Путин тепло встретил лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Кремле, где в понедельник, 11 января, состоялись трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.Лидер России ожидал своих иностранных коллег около большого круглого стола в представительском кабинете первого корпуса Кремля. Владимир Путин обменялся с ними рукопожатиями, а затем поочередно обнял Алиева и Пашиняна. При этом президент Азербайджана и премьер-министр Армении, усаживаясь за стол, сдержанно поприветствовали друг друга кивком, не пожав руки.После вступительного слова президента России переговоры продолжились за закрытыми дверями.Напомним, что инициатором сегодняшней очной встречи стал российский президент. Стороны планировали рассмотреть ход реализации заявления о прекращении войны в Карабахе, а также обсудить дальнейшие шаги по решению проблем данного региона. Это первое международное мероприятие Владимира Путина в новом году и первые за два месяца очные переговоры президента России.