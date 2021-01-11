Доктор медицинских наук Мария Матвеева объяснила, какой вред организму может нанести некачественная питьевая вода.Без жидкости человек может погибнуть, но употреблять нужно только хорошую воду. Основным показателем является чистота, так как микробные загрязнения могут стать причиной различных заболеваний. При этом хлорирование далеко не всегда помогает очистить воду.Например, большое количество нитритов может приводить к изменению гемоглобина у детей. А наличие вторитов – к флуреозу скелета и потемнению зубов.- Минеральная вода может использоваться при лечении заболеваний и в качестве профилактики. Ею не стоит злоупотреблять, - советует эксперт в беседе с ФАН.Дистиллированная вода агрессивна для организма, она способна повредить энтероциты кишечника и воздействовать на слизистую. В ней отсутствуют микроэлементы, такие как кальций и магний, а еще она может повышать уровень кортизола – гормона стресса. Ее не рекомендуют использовать для питья.- Употреблять жидкость тоже нужно в меру. Избыточное количество приводит к нарушению кислотного обмена, оказывает влияние на почки и сердце, - заключает эксперт.Выбирать правильную воду нужно по этикетке. Стоит обратить внимание на соответствие ГОСТу, минералогический состав.К тому же, лучше отдавать предпочтение жидкости в стеклянной таре, а не в пластике.Ранее врач онколог-проктолог объяснила, сколько нужно пить жидкости для профилактики опасных заболеваний. Рассчитывая норму потребления жидкости, каждый человек должен описаться на личные критерии и чувство жажды, сообщает телеканал \\"360\\".