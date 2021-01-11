В Москве завершились трёхсторонние переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе между российским президентом Владимиром Путиным и лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Политики общались в представительском кабинете первого корпуса Кремля почти четыре часа.Путин назвал переговоры с Алиевым и Пашиняном по Карабаху важными и полезными.Напомним, инициатором этой очной встречи стал Владимир Путин. Стороны в ходе переговоров обсудили ход реализации трёхстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, а также обсудили дальнейшие шаги по решению некоторых проблем региона, вопросы оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей.Данная встреча стала первым международным мероприятием Путина в 2021 году и первыми за два месяца очными переговорами главы России.Как писал сайт kp.ru, перед началом переговоров Владимир Путин тепло приветствовал своих иностранных коллег в Кремле, обняв их. При этом Алиев и Пашинян поздоровались друг с другом кивком, не пожав руки.