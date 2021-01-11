Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что решение американских соцсетей заблокировать президента США Дональда Трампа было спорным. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.При этом он отметил высокую ответственность операторов социальных сетей за недопущение ненависти, лжи и подстрекательства в политических дискуссиях.-... нельзя праздно наблюдать, как в определённых каналах публикуют контент, который подпадает под эти категории, поэтому важно, чтобы делались пометки, как это было в последние месяцы\\", - заявил Зайберт на брифинге.