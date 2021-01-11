Российский президент Владимир Путин сообщил, что по итогам встречи с Алиевым и Пашиняном в Кремле в понедельник, 11 января, было подписано совместное заявление о развитии инфраструктурных проектов Нагорного Карабаха. Прошедшие трехсторонние переговоры российский лидер назвал важными и полезными.- Пришли к выводу, что условия соглашения по Карабаху соблюдаются, серьёзных инцидентов нет. Вице-премьеры России, Азербайджана и Армении в ближайшее время представят планы по развитию Нагорного Карабаха. Они создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона, - сообщил глава государства.В совместном заявлении о развитии региона, как сообщил Путин, содержатся конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов.Напомним, что переговоры трех лидеров завершились сегодня, они длились около четырех часов. Никол Пашинян по их итогам напомнил, что конфликт в Карабахе до сих пор не урегулирован, однако стороны активно работают над этим.