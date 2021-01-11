Премьер-министр Армении Никол Пашинян после трёхсторонних переговоров с российским президентом Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым напомнил, что конфликт в Нагорном Карабахе еще не урегулирован до конца, и сторонам предстоит решить ряд важных вопросов.- Конфликт в Карабахе до сих пор не урегулирован. Вопрос статуса Карабаха еще предстоит определить, Ереван готов к переговорам. Сегодня нам не удалось решить вопрос военнопленных, работа будет продолжена. Это очень чувствительный вопрос, и мы должны в кратчайшие сроки его решить, - сообщил глава армянского правительства.Никол Пашинян отметил, что Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ, в частности по вопросу определения статуса региона.Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе данных переговоров сегодня было подписано совместное заявление о развитии инфраструктурных проектов Нагорного Карабаха.