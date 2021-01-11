Эксперты прогнозируют, что в России могут резко вырасти цены на бензин. Это связано с повышением цен на нефть: в начале года стоимость топлива взлетела почти на 10% до 56 долларов за баррель.Президент Независимого топливного союза Павел Баженов объяснил, чем нам это грозит. По его словам, цены на бензин будут однозначно расти. Но опасаться этого роста не стоит, так как он будет в рамках инфляции. При этом в начале 2021 года повышение цен будет более значительным, чем в среднем за год.- Конструкция регулирования нашего рынка такова, что цены растут всегда, но растут медленно, в рамках инфляции. То есть, рассчитывать на рост от 4 до 6 процентов - можно. Больше не дадут, - объяснил эксперт в эфире радио \\"Комсомольская правда\\".Баженов отметил, что в этом году цены на бензин вряд ли взлетят выше 50 рублей за литр, а вот в 2022 этого вполне можно ожидать.