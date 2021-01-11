HR-эксперт сервиса по поиску работы hh.ru Елена Лондарь посоветовала, как нужно выстроить рабочий процесс на первой трудовой неделе после каникул.Первый день не стоит начинать с важных дел, их лучше перенести на вторую половину дня. Помните, что возвращение в рабочий процесс должно быть плавным.Дела нужно делать постепенно, а еще не забывать про общение с коллегами. Скрасить рабочие будни поможет планирование отпуска.- Зимой на улице мало солнца, плюс часто каникулы не соответствуют ожиданию: хотели кататься на лыжах, а лежали на диване. Все это вгоняет в тоску. Мысли об отпуске помогут взбодриться, - советует эксперт в беседе с Ридусом.Возьмите за правило делать в течении дня короткие перерывы, но не только для того, чтобы поесть. Короткая гимнастика, упражнения для глаз, маленькая прогулка на воздухе помогут не потерять ощущение каникул.- Используйте Новый год, как перезагрузку. Пересмотрите режим труда и отдыха, не увлекайтесь многозадачностью и сверхурочной работой, - советует Лондарь.