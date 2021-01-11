В список десяти спортсменов, которые пользуются наибольшим доверием у россиян, вошли Артём Дзюба, Ляйсан Утяшева, Александр Овечкин, Татьяна Тарасова, Хабиб Нурмагомедов, Александр Чижов, Вячеслав Фетисов, Этери Тутберидзе, Станислав Черчесов и Константин Дзю, сказано в пресс-релизе, предоставленном сайту KP.ru.Из рейтинга \\"Ромир\\" вышли Фёдор Емельяненко, Игорь Акинфеев и Николай Валуев. Они занимали третье, четвертое и пятое места соответственно, а также Алина Загитова и Мария Шарапова.Рейтинг доверия возглавил Артём Дзюба, хотя ранее он занимал лишь восьмое место. С лидирующей позиции он оттеснил Лясан Утяшеву. Сейчас гимнастка занимает второе место.Исследование провели среди четырёх тысяч россиян. Рейтинг доверия \\"Ромир\\" (Romir Trust Rating) показывает индекс доверия граждан, потребителей, пользователей, покупателей к медиа-персонам.