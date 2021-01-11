Американская Палата представителей в понедельник, 11 января, опубликовала текст резолюции об импичменте Дональда Трампа, который состоит из одной статьи обвинения - подстрекательства к мятежу. Документ обнародовал на своей сайте телевизионный канал CNN.Инициатива в скором времени должна быть внесена на рассмотрение нижней палаты американского законодательного органа от имени демократа Дэвида Сисилини.Авторы документа убеждены, что Дональд Трамп своим поведением в день беспорядков в Вашингтоне и штурма Капитолия проявил себя в качестве «угрозы для национальной безопасности США, демократии и конституции». В тексте резолюции говорится, что республиканец и дальше будет представлять угрозу, если ему будет позволено остаться на посту президента.Напомним, 6 января, во время утверждения Конгрессом результатов президентских выборов, Трамп провел митинг, после которого сторонники республиканца штурмом захватили Капитолий и устроили беспорядки. В результате погибли пять человек. После этого конгрессмены от партии демократов в США подготовили и распространили предложение резолюции по импичменту Дональду Трампу за «злоупотребление властью».