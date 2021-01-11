Первое заседание трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху должно пройти до 30 января текущего года. Такая договоренность содержится в опубликованном в понедельник, 11 января, на официальном сайте Кремля заявлении президента России Владимира Путина, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна.- Рабочая группа до 30 января 2021 года проведет первое заседание, по результатам которого сформирует перечень главных направлений работы, - говорится в документе.Сообщается также, что до марта текущего года данная рабочая группа представит лидерам трех государств график реализации мероприятий по развитию транспорта в Нагорном Карабахе.Как ранее писал сайт kp.ru, российский президент Владимир Путин сообщил, что по итогам встречи с Алиевым и Пашиняном в Кремле было подписано совместное заявление о развитии инфраструктурных проектов Нагорного Карабаха.