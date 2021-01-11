Армянское правительство приняло решение продлить карантин из-за распространения коронавирусной инфекции на шесть месяцев до 11 июля текущего года. Изначально срок ограничений должен был истечь 11 января, сообщили в понедельник в пресс-службе кабинета министров Армении.Теперь в Армении еще полгода будут действовать ограничения для иностранных туристов и местных жителей. Так, гражданам других государств разрешается въезжать на территорию государства воздушным путем и через наземные пропускные пункты только при наличии у них отрицательных результатов тестов для диагностики заболевания. ПЦР-тесты туристы должны сдать не позже, чем за 72 часа до отправления в страну.Иностранцы также могут сдать тесты на территории пограничного пропускного пункта в Армении, однако им придется дожидаться результатов анализов в самоизоляции.Тем временем правительство ослабило ограничения на число участников общественных мероприятий. Ранее оно не должно было превышать 60. Теперь также разрешаются мероприятия на закрытых территориях.Накануне власти Армении также приняли пакет законов, которые предусматривает механизмы борьбы с пандемией без правового режима ЧП. Закон допускает установление в рамках карантина особого режима въезда и выезда в зоне эпидемии, временное прекращение или ограничение сообщения через государственную границу Армении, а также на свободное передвижение местных жителей и их самоизоляцию.