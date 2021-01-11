Компания Tesla Илона Маска ищет директора по дизайну для разработки электромобилей для китайских потребителей. Американский предприниматель намерен организовать проектно-конструкторские центры в Шанхае или Пекине. Там специалисты буду разрабатывать электромобили Tesla специально под Китай, сообщает агентство Reuters в понедельник, 11 января.Требования к кандидату на должность директора по дизайну весьма строгие: он должен быть отлично знаком и с американской, и с китайской культурами, а также иметь минимум двадцать лет опыта в дизайне.Китай в настоящее время является крупнейшим в мире рынком электромобилей. В текущем году объем продаж данных автомобилей в стране может достигнуть около 1,5 миллиона. Китай также является вторым рынком для Tesla после Соединенных Штатов. В минувшем году потребители из КНР купили около 145 тысяч автомобилей Tesla – это треть от общего объема продаж компании по всему миру.Как ранее писал сайт kp.ru, Илона Маска признали самым богатым человеком в мире. Узнав об этой новости, сам американский предприниматель немало удивился. После этого он заявил, что намерен продать все имущество ради заселения Марса. Маск объяснил, что строительство города на другой планете потребует значительных вложений.