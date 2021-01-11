Российская автомобилестроительная компания «Автоваз» решила вернуть внедорожнику Lada 4x4 прежнее название Niva. Теперь данная модель транспортного средства носит имя Lada Niva Legend, говорится в сообщении автопроизводителя в понедельник, 11 января.- Lada объявляет о переименовании модели Lada 4x4 и возвращении ей первоначального названия. Теперь культовый внедорожник продолжит свою славную историю под именем Lada Niva Legend, - говорится в сообщении на сайте компании.Помимо нового названия внедорожник получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Для Lada Niva Legend предусмотрено более десяти вариантов исполнения, в том числе несколько коммерческих моделей.Незадолго до этого компания выкупила у американского концерна General Motors половину в СП GM-Avtovaz. Производственная площадка, которую переименовали в «Lada Запад Тольятти», стала на сто процентов принадлежать «Автовазу», так же, как и эксклюзивные права на использование имени Niva.