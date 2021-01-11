Уральские ученые предложили новый способ борьбы с коронавирусом - с помощью слабых доз радиации. По их мнению, рентгеновское излучение можно использовать не только для лечения пациентов, но и для дезинфекции помещений и предметов.Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, насколько этот способ безопасен. По его словам, использование радиации для дезинфекции вполне эффективно. А вот при лечении людей к такому способу лучше не прибегать, это довольно опасно.- Что касается лечения человека с помощью этих излучений, то ультрафиолет не проникает глубоко в организм, а лечить человека рентгеновскими лучами - это несколько такая опасная вещь. Если только эти специалисты имеют какие-то очень важные и интересные данные, которые заслуживают обсуждения. А так, на первый взгляд, проникающее облучение, такое, как рентгеновское, это опасная затея, - объяснил эксперт в эфире радио \\"Комсомольска правда\\".